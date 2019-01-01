برشلونة يسابق الزمن لجمع 65 مليون من وراء كتيبة المنبوذين

أفادت تقارير مُقربة من الغرفة المتحكمة في "كامب نو"، بأن إدارة برشلونة تسابق الزمن، لجميع ما لا يقل عن 65 مليون يورو، قبل موعد نهاية السنة المالية، لتفادي حدوث عواقب وخيمة مع بداية السنة المالية الجديدة.

صحيفة "سبورت" القريبة من أسوار الكتلان، أكدت أن كل ما يهم الرئيس جوسيب ماريا بارتوميو ومجلس إدارته، وهو الحفاظ على الموازنة العامة لخزينة النادي، وذلك متوقف على إنعاش الخزينة بـ65 مليون بعملة القارة العجوز.

وذكرت الصحيفة الكاتلونية، أن الإدارة تُمني النفس بالحصول على نصف هذا المبلغ من صفقة البرتغالي أندريه جوميش، الذي أبلى بلاءًا حسنًا في فترة إعارته في إيفرتون، تحت قيادة مواطنه ماركو سيلفا، المُرحب بالإبقاء على لاعب فالنسيا السابق بعقد دائم.

كلوب كان لاعبًا رائعًا أيضًا كما هو كمدرب 👏pic.twitter.com/VOPLMqXqMR — جول العربي - Goal (@GoalAR) June 16, 2019

أما المشكلة التي يواجهها النادي في تسويق لاعبيه الذين يعول عليهم لجمع أرقام كبيرة، تكمن في صفقة الحارس الهولندي سيليسين، حيث يرغب النادي في جني قيمة الشرط الجزائي في عقده، والمقدرة بنحو 60 مليون يورو، أو على أقل تقدير رقم قريب من المبلغ، وهو مبلغ ضخم بالنسبة للأندية الراغبة في ضمه، أبرزهم فالنسيا وروما.

بقية الأسماء التي يستهدف البرسا التخلص منها لإنقاذ الموازنة العامة، هم رافينيا، كوكوريلا، أورتولا، دينيس سواريز وبالينسيا، مع ذلك، هناك مخاوف ألا يسدد هؤلاء المبلغ المطلوب قبل انتهاء السنة المالية.