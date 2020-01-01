برشلونة يزاحم تشيلسي على موهبة ليون

تقارير صحفية إسبانية تؤكد اهتمام برشلونة بالحصول على خدمات لاعب ليون الشاب المطلوب في تشيلسي الإنجليزي.

كشفت تقارير صحفية إسبانية اليوم أن نادي برشلونة قد أبدى اهتمامه بضم اللاعب برونو جويماريس من صفوف فريق ليون الفرنسي.

جاء هذا بحسب ما أوضحت صحيفة "آس" والتي أكدت أن النادي الكتالوني معجب للغاية بما قدمه اللاعب رفقة فريقه في الأشهر الأخيرة قبل التوقف الحالي.

ويقترب برشلونة في الآونة الأخيرة من التفريط في لاعب وسط ملعبه البرازيلي أرتور ميلو في صفقة تبادلية مع نظيره يوفنتوس يحصل من خلالها على ميراليم بيانيتش.

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ويقود نجم وسط الملعب المنتخب البرازيلي الأولمبي وكان من المفترض أن يشارك في أولمبياد طوكيو الصيف المقبل قبل أن يتم تأجيلها للعام القادم.

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وقدم اللاعب مباراة مذهلة في ذهاب دور الـ 16 من بطولة دوري أبطال أوروبا أمام نظيره يوفنتوس، وكان أهم نجوم فريقه في تلك المواجهة.

وكان اللاعب قد انضم لصفوف ليون بشكل مفاجئ في الشتاء الماضي بعدما رفض عرضًا أكبر في القيمة من جانب أتلتيكو مدريد الإسباني.

جدير بالذكر أن تشيلسي هو الآخر كان قد أبدى اهتمامه بضم اللاعب في الأشهر الأخيرة قبل أن ينضم لصفوف ليون في يناير الماضي.