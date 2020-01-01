برشلونة يريد التخلص من أومتيتي، وفكرة الإعارة على طاولة المفاوضات

برشلونة يسعى للتخلص من مدافعه صامويل أومتيتي في الصيف من أجل دعم الدفاع بلاعب آخر.

كشفت تقارير صحفية إسبانية اليوم عن نية برشلونة التخلص من مدافعه الفرنسي صامويل أومتيتي نجم فريق ليون السابق.

جاء هذا بحسب ما ذكرت صحيفة "سبورت" والتي أكدت أن رحيل أومتيتي سيكون أولوية بالنسبة لبرشلونة في سوق الانتقالات الصيفية.

وأوضحت الصحيفة أن خيار الإعارة غير مستبعد بالنسبة للفريق الكتالوني، حيث يريد في الأساس تفريغ مكانه في القائمة لمنح الفرصة لغيره.

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وذكرت أن العديد من الأندية الإيطالية تسعى للحصول على خدمات اللاعب، على رأسهم روما ونابولي ولاتسيو وتورينو.

وكان أومتيتي سبب من أسباب فشل برشلونة في ضم اللاعب الهولندي ماتايس دي ليخت، الذي رحل من أياكس لصفوف يوفنتوس .

ويسعى النادي الكتالوني حاليًا للحصول على خدمات لاعب الشباب الخاص به السابق، إريك جارسيا الذي يرتدي قميص مانشستر سيتي حاليًا.

جدير بالذكر أن أومتيتي كان قد انضم لصفوف برشلونة قادمًا من ليون الفرنسي في صيف 2016 مقابل 25 مليون يورو.