برشلونة يرفض بيع واجيه

برشلونة يتمسك بنجمه الشاب

أغلق برشلونة الباب في وجه جميع الراغبين في التعاقد مع نجمه السنغالي الشاب موسى واجيه بإعلانه عدم الرغبة في رحيله خلال الفترة الحالية.

وكانت عدة أندية أوروبية قد اهتمت بالتعاقد مع موسى واجيه ولو على سبيل الإعارة نظرًا لعدم حصوله على الفرصة خلال الفترة الأخيرة في برشلونة.

وبعدما كان من المرجح خروجه من الفريق الكتالوني خلال سوق الانتقالات الشتوية المقبلة، أبدى برشلونة رفضه لهذا المبدأ من الأساس.

وذكرت عدة مصادر صحفية أن برشلونة ينوي الاعتماد بشكل أكبر على الظهير الواعد نظرًا للإصابات المتكررة لنيلسون سيميدو وجوردي ألبا.

وكان واجيه قد قدم مردودًا مميزًا في التدريبات والدقائق التي يشارك فيها، آخر هذه الدقائق كانت ليلة خسارة إنتر أمام برشلونة بثنائية في دوري أبطال أوروبا.

ويأتي اسم آخر على قائمة المطلوبين في برشلونة والذين يتمسك بهم الفريق الكتالوني وهو توديبو، والذي وصلته العديد من العروض من أجل الانتقال إلى صفوف عدد من الفرق في الشتاء.

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يذكر أن برشلونة قد لعب مباراة إنتر الأخيرة بلاعبيه الاحتياطيين، الأمر الذي أبرز القوة التي يمتلكها برشلونة في الشباب وعلى دكة الاحتاط.