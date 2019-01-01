برشلونة يرفض ارتداء القميص الأبيض

تصميم مقترح لقميص برشلونة باللون الأبيض لم يلقى أي ترحيبًا

رفض نادي برشلونة الإسباني تصميمًا مقترحًا لقميص الفريق في موسم 2020-2021 والذي استُخدم فيه اللون الأبيض.

برشلونة قد يلعب بقميص يشبه علم كرواتيا في الموسم المقبل.

وقالت صحيفة "موندو ديبورتيفو" الإسبانية إنّ الشركة المصنعة لقميص برشلونة اقترحت القميص الاحتياطي لآخر موسم لجوسيب ماريا بارتوميو رئيسًا للفريق.

وجاء التصميم باللون الأبيض والذي يشبه احتياطي فريق هويسكا والذي يلعب في الدوري الدرجة الأولى الإسباني.

وأوضحت الصحيفة أنّ الإدارة رفضت هذه الألوان شكلًا وموضوعًا لكون الأبيض هو اللون المميز للغريم ريال مدريد.

وسبق وتواجد اللون الأبيض في قميص برشلونة موسم 1992-1993 على الكم والاكتاف والذي اعترض عليه الجمهور كثيرًا.

جدير بالذكر أنّ النادي الكتالوني ارتدى اللون الأبيض في مباراة ضد ميلان ببطولة دوري أبطال أوروبا موسم 1959-1960.

وكانت الشركة المصممة اقترحت أن يكون القميص البديل للموسم المقبل يشبه تصميم السبعينات والذي شهد تراجع كبير للبلوجرانا.