برشلونة يرسل عقد مهاجمه بالخطأ لإسبانيول

موقف عجيب وقع فيه إداري بنادي برشلونة حيث أرسل عرض لمهاجم فريق الشباب بالخطأ لنادي إسبانيول بدلًا من وكيله.

فيسبوك تويتر علي رفعت

وقع نادي برشلونة في خطأ عجيب للغاية عندما حاول إرسال عرض للاعبه الشاب الإسباني صاحب الأصول الغينية موريبا كوروموا لوكيل نجم فريق الشباب.

جاء هذا بحسب ما ذكرت شبكة "ESPN" والتي أكدت أن النادي الكتالوني قام بإرسال العرض لنادي إسبانيول بدلًا من وكيل اللاعب.

🔴⚪️ ريال مدريد يتفوق على برشلونة في سباق ضم لاعب سان جيرمان https://t.co/sYxjX33H6Y pic.twitter.com/QLDxHGv65Z — جول العربي - Goal (@GoalAR) ٢٩ مارس ٢٠١٩

وذكرت الصحيفة أن الموقف أثار صدمة كبيرة في صفوف نادي إسبانيول خاصة بعد أن قرأوا العرض المقدم للنجم صاحب الـ 16 عام والذي تجاوز ما يحصل عليه بعض نجوم الفريق الأول في فريقهم.

ويعد كوروما واحدًا من أفضل اللاعبين في فئته السنية عندما يتعلق الأمر بالثلث الهجومي من الملعب، وواحد من أهم مواهب أكاديمية برشلونة.

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ويقدم اللاعب الشاب صاحب الـ 16 عامًا مستويات مميزة للغاية في الفترة الحالية مع فريق الشباب الثاني هذا الموسم، حيث سجل هاتريك في الكلاسيكو أمام ريال مدريد.

جدير بالذكر أن اللاعب يعد من أهم أهداف كلاً من تشيلسي ومانشستر سيتي ويوفنتوس في الوقت الحالي، ويسعى النادي الكتالوني لربطه بعقد خلال الفترة المقبلة.