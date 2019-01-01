برشلونة يراقب موقف لاكازيت في أرسنال

هل ينضم لاكازيت إلى برشلونة؟

وضع نادي برشلونة الإسباني ألكسندر لاكازيت، مهاجم أرسنال، ضمن الأسماء المرشحة للانضمام إلى صفوف النادي الكتالوني في الصيف المقبل.

برشلونة يحاول التوقيع مع مهاجم لخلافة لويس سواريز وكان يخطط لضم لوكا يوفيتش من فرانكفورت قبل انسحابه من المفاوضات واقتراب اللاعب من ريال مدريد.

وقالت صحيفة "موندو ديبورتيفو" الإسبانية إنّ برشلونة لا يزال يفكر في إمكانية التعاقد مع أنطوان جريزمان من أتلتيكو مدريد والذي يصل الشرط الجزائي إلى 120 مليون يورو في يوليو المقبل كما يحصل على 23 مليون يورو سنويًا.

وأوضحت أنّ إيريك أبيدال، السكرتير الفني للبلوجرانا، يوجه أنظاره نحو لاكازيت، إذ يمتلك الثنائي نفس وكيل الأعمال.

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وأشارت الصحيفة إلى أنّ برشلونة قد يغري أرسنال بمنحه لاعبًا ومقابل مادي، خاصة وأنّ المدفعجية يسعون للتعاقد مع صامويل أومتيتي وأندريه جوميز من البلوجرانا.

وتتراوح قيمة الصفقة بين 65 إلى 70 مليون يورو لكن أرسنال لا يخطط للتخلي عن اللاعب والمدرب أوناي إيمري متمسك به.