برشلونة يدرس عرض فالنسيا لبيع رافينيا

تعرف على أقرب اللاعبين للرحيل عن صفوف النادي الكتالوني

ينتظر نادي برشلونة عرضًا محسنًا من جانب فالنسيا لأجل التخلي عن رافينيا خلال سوق الانتقالات الصيفية.

برشلونة تعاقد مع نيتو من صفوف فالنسيا كما رحل ياسبر سيليسين إلى الخفافيش.

وقالت صحيفة "سبورت" الإسبانية إنّ فالنسيا قدّم عرضًا بقيمة 10 ملايين يورو بجانب 5 ملايين متغيرات إضافية.

وأوضحت أنّ البرازيلي لا يمانع الرحيل عن صفوف الفريق الكتالوني والانضمام إلى الخفافيش إلا أنّ إدارة برشلونة ترى أن المبلغ المعروض قليل للغاية.

ولا يمانع برشلونة بيع رافينيا الذي تأثر كثيرًا بالإصابات خلال الموسمين الماضيين.

جدير بالذكر أنّ النادي الكتالوني نجح في ضم فرينكي دي يونج من أياكس وكذلك أنطوان جريزمان من أتلتيكو مدريد.