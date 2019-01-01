برشلونة يختتم مباريات الليجا على ملعبه بالفوز على خيتافي

النادي الكتالوني يحقق الفوز على ضيفه خيتافي بهدفين دون رد

فيسبوك تويتر محمد عماد

حقق فريق برشلونة الفوز على ضيفه خيتافي بهدفين دون رد، وذلك في المباراة التي استضافها ملعب كامب نو، في إطار مباريات الأسبوع السابع والثلاثين من البريميرليج.

برشلونة المتوج باللقب قبل انتهاء المسابقة بأسابيع خاض آخر مباراة بالليجا على ملعبه أمام الفريق المدريدي، الذي تلقى هدف المباراة الوحيد عن طريق اللاعب الدولي التشيلي أرتورو فيدال في الدقيقة التاسعة والثلاثين.

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حاول خيتافي صاحب المركز الخامس تقليص الفارق، إلا أن ميسي ورفاقه واصلوا الضغط على دفاع الضيوف حتى أحرز ميسي الهدف الثاني في الدقيقة التاسعة والثمانين.

ويأتي هذا الانتصار لبرشلونة بعد أيام من توديع الفريق لدوري أبطال أوروبا من نصف النهائي، عقب الخسارة المذلة أمام ليفربول برباعية دون رد في ملعب أنفيلد، وذلك رغم الفوز بثلاثية مقابل لا شيء في لقاء الذهاب في ملعب كامب نو.

وستكون الجولة الأخيرة لبرشلونة في الليجا أمام مضيفه أيبار.