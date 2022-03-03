برشلونة يحيي اهتمامه بنجم أياكس المغربي لتدعيم دفاعه

تقارير صحفية إسبانية تشير لوجود نية لدى نادي برشلونة للتعاقد مع الظهير المغربي نصير مزراوي من نادي أياكس الهولندي.

وكان النادي الكتالوني قد ارتبط اسمه بظهير نادي أياكس في وقت سابق، قبل أن يتعاقد مع الظهير البرازيلي داني ألفيش المتواجد حاليًا في صفوف النادي.

فبحسب تقرير أعدته صحيفة "موندو ديبورتيفو" الإسبانية فالنادي الكتالوني عاد للاهتمام مرة أخرى بنفس اللاعب، في ظل كبر سن ألفيش وعدم اقتناعهم بسيرجينو ديست.

اهتمام متجدد من برشلونة

يواصل برشلونة العمل على ضم اللاعبين الذي تنتهي عقودهم في الصيف المقبل، وينتهي عقد نصير مزراوي في ال 30 من يونيو المقبل.

ولذلك عاد النادي الكتالوني من الاهتمام به مجددًا، ففي ظل الأزمة الاقتصادية التي يمر بها برشلونة حاليًا، يبحث الفريق عن الأسماء التي تملك جودة مقبولة للانضمام بشكل مجاني.

ولم يعد هناك شك بشأن رحيل مزراوي عن نادي أياكس، فيعمل نادي برشلونة على ضمه وهو متفائل بذلك، على الرغم من حقيقة أن أندية أخرى مثل ميلان تلاحقه أيضًا.

لماذا يريد برشلونة لاعب بهذا المركز؟

يمتلك برشلونة داني ألفيش بهذا المركز، وهو أحد أساطير النادي، لكن اللاعب البرازيلي يبلغ من العمر 38 عام، فهو ليس اللاعب الذي يستمر مع الفريق لسنوت أخرى في المستقبل.

وعلى الجانب الآخر، فالثقة في سيرجينو ديست لم تكتمل بعد، على الرغم من أن اللاعب الأمريكي كان يؤدي بشكل جيد في المباريات الأخيرة، لكن يبدو بأنه غير مقنع لتشافي.

ولا ينسى برشلونة أنه قبل التوقيع مع ديست كان نصير هو خيار الفريق الأول، لكن عدم الاتفاق بين ناديه وبين إدارة البلوجرانا جعلت الفريق يتعاقد مع سيرجينو الذي يبدو أنه لن يستمر طويلًا مع النادي الكتالوني.

جدير بالذكر أن برشلونة سيواجه نادي إلتشي يوم الأحد القادم في الجولة ال 27 من بطولة الدوري الإسباني.

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