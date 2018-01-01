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برشلونة يحل أزمة الدفاع باللجوء إلى فالنسيا

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موريو ينتقل إلى كتالونيا على سبيل الإعارة..

أحمد أباظة    فيسبوك      تويتر

أكدت تقارير صحفية توصل برشلونة لاتفاق مع فالنسيا بشأن التعاقد مع مدافع الأخير الكولومبي جيسون موريو.

 

جاء ذلك اليوم -الخميس- على سبيل الإعارة حتى نهاية الموسم الجاري (2018-2019)، بحسب صحيفة سبورت.

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وأكدت الصحيفة الكتالونية أن كل ما ينقص الآن هو توقيع العقود بشكل رسمي، وإجراء موريو للفحص الطبي.

وكان برشلونة يعاني من أزمة في قلب الدفاع بإصابة صامويل أومتيتي ثم توماس فيرمايلين، ليبقى الاعتماد على الثنائي جيرارد بيكيه وكليمون لونجليه دون تغطية سوى من الناشئين.

أيضاً كان موريو خياراً متاحاً جيداً كونه لا يشارك مؤخراً مع الخفافيش، الأمر الذي سهل انتقاله، ومن المنتظر خضوعه للكشف الطبي بعد توديعه لزملائه في فالنسيا، وعدم خوضه لتدريبات اليوم.

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