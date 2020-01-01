برشلونة يحسم مصير أومتيتي ويدخل في صفقة تبادلية مع مانشستر سيتي

أين يذهب المدافع الفرنسي الموسم القادم؟

أخبر نادي برشلونة الإسباني، لاعبه صامويل أومتيتي، بالقرار النهائي بخصوص مستقبله مع الفريق خلال الموسم القادم، تمهيداً لإعادة تجديد خط الدفاع.

أومتيتي كان من أبرز العناصر في خط دفاع برشلونة، ولكن الإصابات أثرت كثيراً على مستواه مع الفريق، ليخرج تماماً من الحسابات في الفترة الأخيرة.

صحيفة "سبورت" الإسبانية، أكدت أن برشلونة طلب من أومتيتي البحث عن فريق جديد له، تمهيداً للرحيل خلال فترة الانتقالات الصيفية.

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ومن المتوقع أن يكون الدوري الإيطالي هو الوجهة الأنسب للمدافع الفرنسي، وسط اهتمام قوي من نابولي، وكذلك نظيره الإنجليزي آرسنال.

سيناريو اللعب في إيطاليا يعتبر هو الاحتمال الأقرب لأومتيتي، لطبيعة الكرة هناك التي تعتبر أقل ديناميكية من بقية الدوريات، وهو ما يتوافق مع الحالة البدنية لمدافع برشلونة.

وعلى جانب آخر يدرس النادي الإسباني ملف التجديد لمدافعه كليمون لونجليه، تمهيداً للحفاظ على خدماته لأطول فترة ممكنة بصفوف الفريق.

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ملف خط الدفاع كذلك ربما يتضمن توجه برشلونة إلى مانشستر سيتي، عن طريق التعاقد مع اللاعب الشاب إريك جارسيا، وزميله جواو كانسيلو، في صفقة تبادلية مع نيلسون سيميدو ودفع بعض الأموال لإقناع النادي الإنجليزي بالتخلي عن الثنائي.

يذكر أن برشلونة خسر لقب الدوري الإسباني للموسم الحالي، ويستعد لمواجهة نابولي في إياب دور الـ16 لدوري أبطال أوروبا في شهر أغسطس القادم.