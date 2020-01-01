برشلونة يحدد طريقة تجهيز ميسي لمواجهة بايرن ميونخ بعد تدخل كوليبالي

نادي برشلونة يحدد طريقة التعافي الخاصة بليونيل ميسي قبل مواجهة بايرن ميونخ في ربع نهائي دوري أبطال أوروبا.

كشفت تقارير صحفية إسبانية اليوم عن طريقة التعافي التي سيتبعها النجم الأرجنتيني ليونيل ميسي قائد برشلونة قبل مواجهة بايرن ميونخ الهامة.

جاء هذا بحسب ما ذكرت صحيفة "ماركا"، والتي أكدت أن النجم الأرجنتيني في حالة جيدة، بالرغم من التدخل القوي من كاليدو كوليبالي مدافع نابولي في لقاء الأمس.

وأوضحت الصحيفة أن الإدارة الطبية في النادي قررت أن ميسي ليس في حاجة للخضوع للفحوصات وأن كل ما يعاني منه هو بعض التورم.

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وأكدت الصحيفة أن أطباء برشلونة سوف يعالجوا ذلك التورم عن طريق الكمادات ووضع الثلج على مكانه خلال الأيام المقبلة.

ويستعد برشلونة في الوقت الحالي لمواجهة بايرن ميونخ في البرتغال يوم الجمعة في مباراة دور الـ8 من دوري أبطال أوروبا.

وكان النادي الكتالوني قد حقق الفوز على نظيره نابولي بثلاثة أهداف مقابل هدف وحيد في إياب دور الـ 16 الذي أقيم على ملعب كامب نو.

جدير بالذكر أن نهاية الشوط الأول كانت قد خلعت قلوب جماهير برشلونة، بعدما سقط قائدهم ليونيل ميسي أرضًا بعد تدخل قوي للغاية من كاليدو كوليبالي مدافع نابولي.