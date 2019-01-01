برشلونة يحدد سعر سيليسين

هل يرحل سيليسين بنهاية الموسم الجاري عن صفوف البلوجرانا؟

حدد نادي برشلونة الإسباني سعر التخلي عن الهولندي ياسبر سيليسين، حارس المرمى، حال تلقى عرضًا لأجله في الصيف المقبل.

سيليسين انضم إلى صفوف برشلونة في 2016 قادمًا من أياكس الهولندي.

وقالت صحيفة "ماركا" الإسبانية إنّ الحارس الهولندي لا يحظى بدقائق لعب كافية إذ يخوض مباريات كأس ملك إسبانيا كما لعب لقاء توتنهام في دور المجموعات بدوري أبطال أوروبا.

وأوضحت أنّ قيمة الشرط الجزائي في عقد الحارس تصل إلى 60 مليون يورو لكن البلوجرانا لا يمانع التخلي عنه مقابل 45 إلى 50 مليون يورو فقط.

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مع هذا التألق، وجد كرويف عرضًا من إسبانيا في 1973 وبالتحديد من ريال مدريد، وافق عليه أياكس، لكنّه عاد وتمرد.



رفض كرويف الانتقال لريال مدريد مقررًا الانضمام لمنافسه التقليدي نادي برشلونة بصفقة بلغت 6 مليون يورو، ويصبح أغلى لاعب في التاريخ وقتها ✔️ pic.twitter.com/UkYLtVYk7U — جول العربي - Goal (@GoalAR) March 24, 2019

وأشارت إلى أنّ النادي يمتلك خطة لضم حارس مرمى بديل حال قرر سيليسين الرحيل عن قلعة كامب نو وبدأ العمل عليها منذ يناير الماضي.

جدير بالذكر أنّ حارس أياكس السابق ظهر في مقطع فيديو مع فرينكي دي يونج، لاعب برشلونة الموسم المقبل، وألمح فيها لاستمراره مع الفريق.