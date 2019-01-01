برشلونة يُحدد سعر أومتيتي لمانشستر يونايتد وسيتي

النادي الكتالوني يعرض مدافعه الفرنسي للبيع لتمويل صفقة دي ليخت

قرر نادي برشلونة الإسباني، الاستماع للعروض المقدمة من أجل التعاقد مع مدافعه الفرنسي صامويل أومتيتي.

الدولي الفرنسي ارتبط أكثر من مرة بالرحيل عن صفوف برسا، نظراً لغيابه المستمر عن المباريات هذا الموسم بسبب الإصابة.

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ورغم عودته للجاهزية مؤخراً، إلا أن النادي الكتالوني قرر التخلي عنه، في حالة وصول العرض المناسب الصيف القادم.

تقارير صحفية أكدت أن سعر أومتيتي سيتراوح بين 70 مليون إلى 90 مليون يورو.

ويأتي ذلك في ظل رغبة برشلونة في التعاقد مع المدافع الشاب ماتياس دي ليخت من أياكس أمستردام.

التخلي عن أومتيتي سيتيح تمويل صفقة دي ليخت، حيث قد يصل سعره لنفس قيمة بيع أومتيتي.

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الاهتمام بصاحب الـ25 عاماً في تزايد مستمر، حيث من المتوقع دخول مانشستر يونايتد وسيتي في سباق محتدم للحصول على خدماته.

ويستعد برشلونة للتخلي عن جيسون موريلو بعد انتهاء فترة إعارته من فالنسيا، وكذلك المدافع البلجيكي توماس فيرمايلين، بينما قد يعود جون توديبو معاراً لناديه الأصلي تولوز لاكتساب المزيد من الخبرة.