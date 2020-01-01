برشلونة يحدد الموعد النهائي لضم لاوتارو مارتينيز وطريقة الدفع

برشلونة يحدد موعدًا نهائيًا من أجل ضم اللاعب لاوتارو مارتينيز من صفوف إنتر الإيطالي كما يحدد طريقة الدفع.

كشفت تقارير صحفية إيطالية اليوم أن نادي برشلونة قد حدد موعدًا نهائيًا من أجل ضم اللاعب لاوتارو مارتينيز من صفوف إنتر الإيطالي.

جاء هذا بحسب ما ذكرت صحيفة "لا جازيتا ديلو سبورت" والتي أكدت أن النادي قد قرر أن يحسم الصفقة خلال عشرة أيام، لوضع تركيزه على أمور أخرى.

وذكرت الصحيفة أن برشلونة لن يقوم بدفع أكثر من 80 مليون يورو وعلى أقساط سعيًا لتقليل التأثير المادي للصفقة على خزينته.

المزيد من الفرق

كما أوضحت أن الثلاثي نيلسون سيميدو وجونيور فيربو بالإضافة إلى جان كلير توديبو قد يتم الاستعانة بهم في الصفقة.

الدوري الإنجليزي عبر يوتيوب وصفقات برشلونة ومدريد .. عناوين الصحف 5 مايو

المقابل تحدثت صحيفة "سبورت" المقربة من النادي الكتالوني عن عدة أسماء أخرى وقيمة مختلفة للصفقة يحاول برشلونة أن يحسمها بها.

وأكدت أن النادي قد توصل لتفاهم مع إنتر على أن تكون القيمة المادية للصفقة هي 60 مليون يورو فقط، مع إدخال لاعبين فيها.

ووضعت الصحيفة إيفان راكيتيتش وصامويل أومتيتي وأرتورو فيدال كأسماء مقترحة لتدخل في تلك الصفقة التي تجري الأنباء حولها منذ أشهر.

جدير بالذكر أن برشلونة لا ينوي أن يدفع الشرط الجزائي في عقد اللاعب، بالأخص أن دفع الشرط الجزائي يتطلب وجود 111 مليون يورو دفعة واحدة.