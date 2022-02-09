برشلونة يحاول إغراء نجم إنتر لضمه بالمجان

نظرًا للوضع الاقتصادي الصعب الذي يعيشه برشلونة بسبب الأزمة المالية، يواصل النادي البحث عن لاعبين مجانيين في كل اتجاه.

وجلب النادي الكتالوني الجناح الإسباني فيران توريس، واستعار أداما تراوري من وولفرهامبتون، وتعاقد مع داني ألفيش وبيير أوباميانج بالمجان في يناير الماضي.

وتستمر خطة الرئيس جوان لابورتا والمدرب تشافي في تدعيم الفريق، باستهداف بعض الأهداف الأخرى في الصيف.

من هو الهدف القادم لبرشلونة؟

كشفت صحيفة "La Repubblica" الإيطالية، عن اهتمام برشلونة بالتعاقد مع مارسيلو بروزوفيتش لاعب وسط إنتر بالمجان.

صاحب الـ29 سنة عقده ينتهي مع إنتر الصيف القادم، والمحادثات متوقفة في الوقت الحالي حول توقيعه على عقد جديد.

وأوضحت الصحيفة أن اللاعب لم يمنح الضوء الأخضر حتى الآن لاستمراره مع النادي الإيطالي، ولا يستبعد رحيله في صفقة انتقال حر.

ما هي خطة برشلونة لضم بروزوفيتش؟

وضع الدولي الكرواتي جعل النادي الكتالوني في حالة تأهب، حيث يطمح في إقناعه بالقدوم إلى كامب نو بعقد مدته خمس سنوات.

ومن المتوقع أن يعرض برشلونة راتب سنوي قيمته ثمانية ملايين يورو، وهو أكبر مما يعرضه إنتر الذي عرض 6 ملايين فقط.

وعلى الرغم من هذا العرض الكبير، إلا أن إنتر يتمسك حتى اللحظات الأخيرة باستمرار بروزوفيتش، ومن المتوقع القيام بمحاولة جديدة لإقناعه خلال الأسابيع المقبلة.

اقرأ أيضًا ..