برشلونة يُجيب على استفسار مانشستر سيتي لشراء سيميدو

السيتي يوجه أنظاره لمدافع برشلونة بعد تعثر مفاوضات كانسيلو

أكدت تقارير صحفية إسبانية، أن إدارة برشلونة تلقت بالفعل طلبًا من قبل إدارة مانشستر سيتي، للاستفسار عن المدافع الأيمن البرتغالي سيميدو، ومعرفة شروط الاستغناء عنه.

وبحسب ما ذكرته صحيفة "سبورت" الكاتلونية، فإن إدارة النادي، رفضت الاستماع لعرض "السكاي بلوز"، الذين حولوا أنظارهم تجاه سيميدو، بعد تعثر مفاوضات نقل جواو كانسيلو من "يوفنتوس آرينا" إلى ملعب "الاتحاد".

وقال المصدر، إن النية داخل غرفة صناعة القرار في معقل البلو جرانا، تتجه نحو الإبقاء على المدافع البرتغالي، المرتبط بعقد مع النادي حتى منتصف 2022، وذلك لثقة الإدارة وكذلك المدرب ارنستو فالفيردي وجهازه المعاون، أن مستوى اللاعب سيتطور في المرحلة القادمة.

ولفت التقرير إلى أن بطل الليجا في آخر عامين، استقر على تحسين عقد صاحب الـ25 عامًا، مع إعطائه فرصته كاملة للتعبير عن نفسه في مركز الظهير الأيمن الموسم المقبل، في المقابل سيراهن فالفيردي على سيرجي روبرتو في وسط الملعب، كجزء من الخطة الطويلة الأجل للحفاظ على قوة مركز الظهير الأيمن.

وأشارت الصحيفة إلى أن برشلونة لا يشعر بالقلق على مركز الظهير الأيمن في المستقبل، لوجود البرازيلي إيمرسون المعار لرايو فاييكانو، ليكتسب الخبرة اللازمة للمنافسة على مكان في تشكيلة البرسا الأساسية في المستقبل، لذا رفضت الإدارة الاستجابة لداني ألفيش، الذي حاول العودة الأسبوع الماضي.

مُحتفلًا على طريقة ميسي... دييجو فاليري وهدف رائع مع فريقه بورتلاند تمبرز في الدوري الأمريكي⚽️😍pic.twitter.com/vlWW1DDjUi — جول العربي - Goal (@GoalAR) July 28, 2019

وفي الختام، أكد التقرير أن البرسا سينتظر ما سيقدمه سيميدو في الموسم الجديد، ما يعني أنه حال لم يقدم أوراق اعتماده كلاعب لا غنى غنه في المستقبل، قد يعود إيمرسون من الإعارة، وقد يحدث العكس، ويبقى البرتغالي ويقوم برشلونة بإرسال لاعبه البرازيلي لإعارة أخرى.