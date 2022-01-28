لعب لمانشستر سيتي .. برشلونة يقتنص موهبة سنغالية جديدة

توصل نادي برشلونة الإسباني، لاتفاق من حيث المبدأ، من أجل التعاقد مع السنغالي ألفا ديونكو لاعب سان فرناندو.

ديونكو البالغ من العمر 20 سنة، تدرج في المراحل السنية لمانشستر سيتي، قبل الانضمام إلى غرناطة في أغسطس الماضي.

ومن جانبه قرر النادي الأندلسي إرسال اللاعب على سبيل الإعارة إلى سان فرناندو في القسم الثاني ليلفت أنظار برشلونة.

وأشارت صحيفة "سبورت" الإسبانية، إلى أن ديونكو حظى على إعجاب تشافي وإدارة برشلونة، بسبب مستوياته المميزة في النصف الأول من الموسم الحالي، وقدرته على اللعب في أكثر من مركز.

وأوضحت أن السنغالي الشاب يجيد اللعب في مركز الظهير الأيمن، ويلعب كذلك كقلب دفاع بصورة مميزة.

وشارك ديونكو في 15 مباراة مع سان فرناندو بكل المسابقات، ومن المقرر انتقاله إلى الفريق الثاني لبرشلونة تحت قيادة سيرجي بارجوان، قبل تصعيده بالتدريج إلى الفريق الأول.

يذكر أن برشلونة يعمل على القيام بالمزيد من التدعيمات قبل إغلاق السوق الشتوي، ويستهدف التعاقد مع مهاجم جديد، وسط أنباء حول مفاوضات جارية مع آرسنال لضم الجابوني بيير أوباميانج.

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