برشلونة يتوصل لاتفاق على ضم إريك جارسيا

خطوة واحدة قبل إتمام الصفقة

أصبح المدافع الإسباني إريك جارسيا، على أعتاب الرحيل عن صفوف مانشستر سيتي والانتقال إلى برشلونة خلال فترة الانتقالات الشتوية الحالية.

عقد جارسيا الحالي ينتهي مع سيتي في يونيو 2021، وسط رفض تام من صاحب الـ20 سنة للتوقيع على عقد جديد.

برشلونة حاول الحصول على خدمات جارسيا في الصيف، لكن مانشستر سيتي قرر الاحتفاظ باللاعب بسبب عدم قيام النادي الكتالوني بدفع المبلغ المطلوب.

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صحيفة "موندو ديبورتيفو" أكدت أن الصفقة أصبحت الآن على وشك الاكتمال، بعد توصل جميع الأطراف لاتفاق جديد.

وأشارت إلى أنه من المقرر دفع برشلونة مبلغ 5 ملايين يورو، بالإضافة لـ5 ملايين كمتغيرات يتم دفعها في المستقبل.

ويأتي ذلك بعد توصل برشلونة لاتفاق على الشروط الشخصية من أجل انتقال جارسيا لصفوفه، لدعم خط دفاع فريق المدرب رونالد كومان الذي يعاني بعد إصابة جيرارد بيكيه.

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ويستعد كارليس توسكيتس الرئيس المؤقت لبرشلونة، لتقديم مقترح التعاقد مع جارسيا على المرشحين لرئاسة النادي لتفادي حدوث أي أزمة مالية في المستقبل، من أجل الإسراع في إتمام التعاقد مع اللاعب في أقرب فرصة ممكنة.

يذكر أن المدافع الشاب تدرج بالمراحل السنية في برشلونة، قبل الانتقال إلى مانشستر سيتي في يوليو 2017 ليدخل بالتدريج مع الفريق الأول تحت قيادة بيب جوارديولا.