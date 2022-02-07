برشلونة يتفق مع الراعي الجديد على المبلغ النهائي للعقد بينها!

كشفت تقارير صحفية إسبانية أن نادي برشلونة قد حسم كافة التفاصيل الخاصة بعقد الرعاية الجديد الخاص بقمصان فرق كرة القدم لديه.

جاء هذا بحسب ما ذكرت صحيفة "سبورت"، والتي أكدت أن ذلك الاتفاق جاء عقب جولات عديدة من المفاوضات بين الطرفين.

وأوضحت الصحيفة أن المفاوضات أسفرت عن الاستقرار على مبلغ 280 مليون يورو يحصل عليهم النادي الكتالوني مقابل رعاية "سبوتيفاي" للقميص لمدة ثلاثة مواسم.

وسيحصل التطبيق الشهير الخاص بالأغاني على حقوق قمصان فرق الرجل والسيدات، بالإضافة إلى الحقوق الإعلانية الخاصة بملعب كامب نو.

وبحسب ما أوضحت الصحيفة فملعب كامب نو سيفقد اسمه التاريخي ليجاوره اسم التطبيق الشهير خلال فترة الرعاية، وهو السبب في ارتفاع قيمتها بذلك الشكل.

وكان ممثلًا عن الرعاة الجدد متواجدًا في مدرجات ملعب كامب نو مساء الأحد عندما تفوق برشلونة على أتلتيكو مدريد بأربعة أهداف بالدوري الإسباني.

جدير بالذكر أن برشلونة يحتل في الوقت الحالي المركز الرابع في جدول ترتيب الدوري الإسباني برصيد 38 نقطة.