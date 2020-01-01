برشلونة يتفاوض لتدعيم صفوفه من مانشستر سيتي

اللاعب عقده ينتهي مع النادي الإنجليزي في 2022

يتفاوض مانشستر سيتي مع نظيره الإسباني برشلونة، من أجل صفقة محتملة بينهما خلال فترة الانتقالات الصيفية القادمة.

إريك جارسيا، برز هذا الموسم كأحد أبرز المواهب الأوروبية الواعدة في خط الدفاع، وهو ما أثار انتباه إدارة برشلونة لتبدأ التفاوض للتعاقد معه.

اللاعب سبق وأن تدرب بأكاديمية برشلونة "لاماسيا"، لكنه قرر الذهاب إلى مانشستر سيتي في 2017 للعمل على تطوير نفسه مع المدرب بيب جوارديولا.

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صحيفة "سبورت" الإسبانية، أكدت على رغبة برشلونة في استعادة جارسيا مرة أخرى، واستغلال عدم تجديد عقده الذي ينتهي في صيف 2022.

المحادثات تسير بصورة جيدة حتى الآن، حيث من المتوقع أن يرحب جارسيا بهذه الخطوة بالعودة لناديه السابق الذي يعاني من الناحية الدفاعية.

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ورغم عدم لعبه كأساسي بشكل كبير هذا الموسم، إلا أن إدارة برشلونة تؤمن بقدرات المدافع الشاب، بعد متابعته لفترة طويلة مع النادي الإنجليزي.

جدير بالذكر أن صاحب الـ19 سنة، ظهر في 18 مباراة مع مانشستر سيتي بكل البطولات خلال الموسم الحالي.