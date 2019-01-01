برشلونة يتصدر سباق التعاقد مع ألبرتو مورينو

هناك منافسة قوية أيضاً من لاتسيو الإيطالي

أصبح نادي برشلونة الإسباني، هو الوجهة الأقرب لألبرتو مورينو مدافع نظيره الإنجليزي ليفربول.

مورينو ينتهي عقده مع الريدز في شهر يونيو القادم، مع رفضه التوقيع على عقد جديد، ليصبح رحيله مسألة وقت فقط.

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اللاعب يرفض الاستمرار في ليفربول، سبب خروجه تماماً من حسابات المدرب يورجن كلوب، الذي يعتمد بشكل أكبر على أندرو روبرتسون.

صحيفة "سبورت" أكدت أن برشلونة وضع مورينو كخيار أول لتدعيم الجبهة اليسرى الموسم القادم.

وأشارت أن برسا دخل في منافسة شرسة على ضم الإسباني بعد نهاية عقده في صفقة انتقال حر.

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ووفقاً للصحيفة، فإن صاحب الـ26 عاماً يشعر بالحيرة، حيث فرصة انتقاله للاتسيو تضمن له اللعب كأساسي.

وعلى الجانب الآخر سيتكرر جلوسه على دكة البدلاء في برشلونة، لصالح الإسباني جوردي ألبا، ولكن فرصة اللعب للفريق الكتالوني تبدو غير قابلة للرفض.