برشلونة يتصدر تاريخ الكلاسيكو للمرة الأولى منذ 1932

فيدال يكتسح التدخلات في 20 دقيقة..

حقق برشلونة فوزاً حاسماً على غريمه التقليدي ريال مدريد بهدف نظيف في الأسبوع السادس والعشرين لليجا، ليصبح علامة فارقة ليس فقط في الموسم بل في تاريخ الصراع.

وكان ذلك هو الفوز رقم 96 للكتلان، مقابل 95 للملكي و51 تعادلاً، ليقفز برشلونة إلى صدارة المواجهات المباشر لأول مرة منذ عام 1932.

For the first time since 1932, Barcelona lead the Clasico head-to-head 🔵🔴 pic.twitter.com/UTuHELyZh9

أما عن المباراة ذاتها، فقد قام جيرارد بيكيه بـ14 تشتيت للكرة، أكثر من ريال مدريد مجتمعاً (12).

Gerard Piqué made more clearances (14) than the entire Real Madrid team combined (12) in #ElClasico.



An absolutely mammoth display. 💪 pic.twitter.com/alfHQ7XeU2

— Squawka Football (@Squawka) March 2, 2019

أيضاً قام أرتورو فيدال بـ5 تدخلات، أكثر من أي لاعب آخر في الملعب علماً بأنه قد أتى في الدقيقة 70 على حساب أرتور

Arturo Vidal made more tackles than any other player (5) during tonight's #Clasico.



He came on in the 70th minute. pic.twitter.com/JiXcnl1IWg — Squawka Football (@Squawka) March 2, 2019

أخيراً فاز ريال مدريد بالكلاسيكو مرتين فقط على ملعب سانتياجو بيرنابيو منذ انضمام جاريث بيل للنادي. الأولى في أكتوبر 2014 بنتيجة 3-1 وكان مصاباً. والثانية في أغسطس 2017 (2-0)، حين بقي بيل كبديل غير مستخدم على دكة البدلاء.!

Real Madrid have won two #Clasicos at the Santiago Bernabéu since Gareth Bale joined the club.



• 3-1 in October 2014: Bale injured

• 2-0 in August 2017: Bale an unused sub



It has to hurt. https://t.co/JlUrniNdcd

— Squawka Football (@Squawka) March 2, 2019