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الدوري الإسباني الدرجة الأولى

برشلونة يتصدر تاريخ الكلاسيكو للمرة الأولى منذ 1932

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Getty Images
فيدال يكتسح التدخلات في 20 دقيقة..

حقق برشلونة فوزاً حاسماً على غريمه التقليدي ريال مدريد بهدف نظيف في الأسبوع السادس والعشرين لليجا، ليصبح علامة فارقة ليس فقط في الموسم بل في تاريخ الصراع.

وكان ذلك هو الفوز رقم 96 للكتلان، مقابل 95 للملكي و51 تعادلاً، ليقفز برشلونة إلى صدارة المواجهات المباشر لأول مرة منذ عام 1932.

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أما عن المباراة ذاتها، فقد قام جيرارد بيكيه بـ14 تشتيت للكرة، أكثر من ريال مدريد مجتمعاً (12).

أيضاً قام أرتورو فيدال بـ5 تدخلات، أكثر من أي لاعب آخر في الملعب علماً بأنه قد أتى في الدقيقة 70 على حساب أرتور

أخيراً فاز ريال مدريد بالكلاسيكو مرتين فقط على ملعب سانتياجو بيرنابيو منذ انضمام جاريث بيل للنادي. الأولى في أكتوبر 2014 بنتيجة 3-1 وكان مصاباً. والثانية في أغسطس 2017 (2-0)، حين بقي بيل كبديل غير مستخدم على دكة البدلاء.!

 

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