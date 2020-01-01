برشلونة يترك لاعبه في تركيا بسبب التفاوض مع ريال مدريد

واقعة غريبة داخل النادي الكتالوني

واقعة غريبة من نوعها حدثت مع نادي برشلونة الإسباني، ولكن هذه المرة ليست في كرة القدم، ولكن في كرة السلة حيث تتعلق باللاعب توماس هورتل.

نجم برشلونة غاب عن خسارة برشلونة أمام أنادولو إيفيس التركي في بطولة أوروبا بنتيجة 79/86، وكان من المقرر عودته من إسطنبول إلى برشلونة مع باقي أعضاء الفريق.

صحيفة "موندو ديبورتيفو" كشفت عن مفاجأة، برفض برشلونة منح اللاعب الإذن من أجل الصعود إلى الطائرة والعودة مرة أخرى لإسبانيا.

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وأوضحت أن هذا القرار جاء بسبب أسلوب اللاعب الفرنسي في مفاوضات إنهاء عقده مع برشلونة.

اللاعب كان سبق أن طلب السفر إلى إسطنبول من أجل التفاوض مع فنربخشة، ولكن اتضح في النهاية أن النادي التركي ليس مهتمًا به من الأساس.

وعلى الجانب الآخر دخل هورتل في مفاوضات سرية تمهيدًا لانتقاله إلى الغريم التقليدي ريال مدريد بعد نهاية عقده، وهو ما أثار حالة من الغضب داخل برشلونة.

ومن جانبه أصدر برشلونة بيانًا رسميًا لتوضيح الموقف جاء فيه:"قررنا بالاتفاق مع اللاعب عدم خوضه مباراة إيفيس لتجنب أي إصابة محتملة، في ظل اتفاق تسوية للعقد المتبادل".

وأضاف:"سمحنا له بالتوجه إلى إسطنبول مع الفريق لحل مستقبله المهني كما طلب هو وممثله، حيث أراد هورتل التواجد في تركيا من أجل الاتفاق مع فريقه الجديد".

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وتابع النادي الكتالوني:"المفاوضات توقفت يوم الثلاثاء، واللاعب لم يخضع لقواعد الانضباط بالفريق، لذلك قررنا عدم عودته مع المجموعة، وتم منحه جميع التسهيلات، ليلة في الفندق وتذكرة طيران عادية وجميع الوثائق اللازمة لعودته مرة أخرى إلى برشلونة".

وفي نهاية الحديث أكد النادي في بيانه، أن اللاعب سيخضع للوائح الانضباط بخصوص هذه الواقعة، حتى يتم التوصل لاتفاق نهائي بخصوص مستقبله.