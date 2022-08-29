برشلونة يترقب .. إنتر يعلن إصابة لوكاكو وغيابه عن لقاء بايرن ميونخ!

اللاعب البلجيكي قد يغيب نحو 20 يومًا

أعلن نادي إنتر إصابة روميلو لوكاكو، مهاجم الفريق، وخضوعه للفحوصات الطبية بعد شعوره بالالام في العضلات مساء أمس الأحد.

إنتر تلقى هزيمة من لاتسيو بثلاثية لهدف في لقاء الدوري الإيطالي بعد يوم من إعلان قرعة دوري أبطال أوروبا.

ويبدأ إنتر في التشامبيونزليج بمواجهة بايرن ميونخ ثم فيكتوريا بلزن وبرشلونة.

ما هي إصابة لوكاكو؟

أصدر نادي إنتر بيانًا رسميًا يؤكد إصابة روميلو لوكاكو في عضلة الفخذ اليسرى وسوف يتم تقييم حالته بعد أسبوع للوقوف على تطور الإصابة.

وعلم جول أنّ إصابة اللاعب سوف تبعده عن لقاء كريمونيسي وكذلك ديربي ميلانو ومواجهة بايرن ميونخ في دوري أبطال أوروبا.

ومن المتوقع ابتعاد اللاعب عن المشاركة لمدة عشرين يومًا على أن يعود قبل لقاء أودينيزي ويشارك في مباراة فيكتوريا بلزن في دوري أبطال أوروبا.

ورغم ذلك، لكن مراسل "جول" لا يستبعد استمرار الإصابة لما بعد التوقف الدولي ليعود مطلع أكتوبر المقبل ويشارك مع إنتر ضد برشلونة في التشامبيونزليج.

جدير بالذكر أنّ لوكاكو حقق لقب الدوري الإيطالي مع إنتر في موسم 2020-2021 قبل الرحيل إلى تشيلسي ثم العودة مع انطلاق الموسم الحالي.