النتائج المباشرة
الانتقالات

برشلونة يتراجع عن التعاقد مع ميندي

التعليقات()
خروج ليون من دوري الأبطال كان سببًا وراء رفض ضم المدافع
    مصعب صلاح      تابعوه على تويتر

قرر نادي برشلونة التراجع عن مسألة التعاقد مع فيرلاند ميندي، مدافع ليون، بعد المستوى الذي ظهر به في ثمن نهائي دوري أبطال أوروبا.

برشلونة وضع ميندي خيارًا محتملًا لخلافة جوردي ألبا في مركز الظهير الأيسر.

وذكرت صحيفة "موندو ديبورتيفو" الإسبانية أنّ مستوى ميندي في مباراتي برشلونة بدور الـ 16 من دوري أبطال أوروبا جعل المسئولين في النادي الكتالوني يتراجعون عن ضمه.

ميندي كان قد تعرض لإصابة قبل مواجهة البلوجرانا في ذهاب ثمن النهائي ولكنّه شارك في المباراة وظهر بمستوى منخفض.

اختيارات المحررين

برشلونة انتصر 5-1 مجموع المباراتين ليعبر إلى ربع النهائي للمرة 12 على التوالي في التشامبيزنزليج.

جدير بالذكر أنّ النادي الكتالوني منح ألبا عقدًا جديدًا حتى 2024 بشرط جزائي وصل إلى 500 مليون يورو.

إغلاق