برشلونة يتراجع عن التعاقد مع ميندي

خروج ليون من دوري الأبطال كان سببًا وراء رفض ضم المدافع

قرر نادي برشلونة التراجع عن مسألة التعاقد مع فيرلاند ميندي، مدافع ليون، بعد المستوى الذي ظهر به في ثمن نهائي دوري أبطال أوروبا.

برشلونة وضع ميندي خيارًا محتملًا لخلافة جوردي ألبا في مركز الظهير الأيسر.

وذكرت صحيفة "موندو ديبورتيفو" الإسبانية أنّ مستوى ميندي في مباراتي برشلونة بدور الـ 16 من دوري أبطال أوروبا جعل المسئولين في النادي الكتالوني يتراجعون عن ضمه.

⭕️ 10 سنوات تفصل بين مواجهة برشلونة ومانشستر يونايتد في نهائي 2009 ومواجهة دور الـ8 بدوري أبطال أوروبا ✔️



كم لاعب يمكنك معرفته ما زال يلعب بقميص أحد الفريقين حتى الآن؟ 🤔 pic.twitter.com/bvqXVT0hI3 — جول العربي - Goal (@GoalAR) March 16, 2019

ميندي كان قد تعرض لإصابة قبل مواجهة البلوجرانا في ذهاب ثمن النهائي ولكنّه شارك في المباراة وظهر بمستوى منخفض.

برشلونة انتصر 5-1 مجموع المباراتين ليعبر إلى ربع النهائي للمرة 12 على التوالي في التشامبيزنزليج.

جدير بالذكر أنّ النادي الكتالوني منح ألبا عقدًا جديدًا حتى 2024 بشرط جزائي وصل إلى 500 مليون يورو.