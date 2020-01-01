برشلونة يتدخل لخطف مبابي من ريال مدريد

اللاعب يعتبر من أشد المعجبين بزيدان

يحاول نادي برشلونة الإسباني، الانقضاض على صفقة انتقال كيليان مبابي مهاجم باريس سان جيرمان إلى ريال مدريد الصيف القادم.

المدرب زين الدين زيدان، يسعى للتعاقد مع مبابي بعد نهاية الموسم الحالي، وسط محاولات من رئيس النادي فلورنتينو بيريز لإتمام الصفقة.

صحيفة "as" الإسبانية، أشارت إلى أن باريس عرض على اللاعب التجديد، مقابل الحصول على 150 مليون يورو لمدة 5 مواسم ولكن مبابي لم يوافق حتى الآن.

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وهو الأمر الذي يصب في مصلحة ريال مدريد وكذلك برشلونة الذي برز مؤخراً كأحد أهم الفرق الطامحة لضم الدولي الفرنسي.

فيكتور فونت، المرشح الرئاسي لبرشلونة، وضع مبابي كهدف رئيسي له من أجل تدعيم حظوظه في الفوز برئاسة النادي الكتالوني.

وهو الأمر الذي يشبه كثيراً صفقة انتقال لويس فيجو إلى ريال مدريد، التي صاحبها العديد من الدعايا الانتخابية.

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فونت قام ببعض الاتصالات بفرنسا، وتبين له أن مبابي يعتبر ريال مدريد هو المكان المفضل له، لعشقه وإعجابه الكبير بزيدان.

ومن المقرر أن تشهد الأشهر القليلة القادمة، صراعاً محتدماً بين الثنائي الإسباني على ضم مبابي، بوجود أفضلية واضحة لريال مدريد حتى الآن.