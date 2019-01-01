برشلونة يتخلى عن دي ليخت ويبدأ خطواته لضم مدافع جديد
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قرر نادي برشلونة التخلي عن التعاقد مع ماتياس دي ليخت، لاعب أياكس، مع اقترابه من ضم قلب دفاع تولوز، جان كلير توديبو.
النادي الكتالوني رفض إتمام صفقة دي ليخت بعد المطالب المالية الكثيرة من جانب وكيل أعماله مينو رايولا.
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وقالت شبكة "سكاي سبورت" إنّ برشلونة بات قاب قوسين أو أدني من إتمام التعاقد مع توديبو صاحب الـ 19 عامًا على أن ينضم للفريق في الصيف المقبل.
وأوضحت أنّ اللاعب سيتواجد في الفريق الأول ولن يلعب للرديف مما يعني أن البلوجرانا أغلق صفقة التعاقد مع دي ليخت.
🎙️ إيميليو بوتراجينيو، مدير العلاقات العامة في ريال مدريد: " لدينا ثقة كبيرة في العناصر المتاحة حاليًا، الفريق لا يحتاج صفقات جديدة في يناير".
هل توافقه الرأي🤔 pic.twitter.com/KXZgVB0iIh — جول العربي - Goal (@GoalAR) January 4, 2019
وأشارت الصحيفة إلى أنّ نابولي ويوفنتوس في مفاوضات لضم قلب دفاع تولوز، إلا أنّ السكرتير الفني للبلوجرانا، إيريك أبيدال، أنهى الاتفاق مع الفريق الفرنسي.
ومن المتوقع أن يرحل توماس فيرمالين بنهاية الموسم الجاري مع انتهاء عقده.
برشلونة تعاقد في يناير مع جيسون موريلو من فالنسيا على سبيل الإعارة لنهاية الموسم مع أحقية الشراء مقابل 25 مليون يورو.