برشلونة يتخذ موقفًا ضد رئيس الاتحاد الإسباني بعد تقبيله للاعبة المنتخب

برشلونة يدافع عن لاعبته ضد رئيس الاتحاد الإسباني!

ذكرت تقارير صحفية اليوم الأربعاء، أن فريق برشلونة سيتحرك ضد لويس روبياليس، رئيس الاتحاد الإسباني لكرة القدم، بعد تقبيله للاعبة الفريق والمنتخب جينيفر هيرموسو، بنهائي مونديال السيدات.

وحقق المنتخب الإسباني للسيدات لقب بطولة كأس العالم على حساب منتخب إنجلترا، ورغم إنجازهم الكبير إلا أن تصرفات رئيس الاتحاد الإسباني تصدرت المشهد.

ووفقًا لصحيفة "إل بيريوديكو دي كاتالونيا"، فإن نادي برشلونة يأمل ويتمنى أن يقدم روبياليس، تفسيرات واضحة أثناء التحقيق معه يوم الجمعة القادمة.

وتابعت الصحيفة، أن نادي برشلونة يعتبر أن تصرفات رئيس الاتحاد "غير مناسبة لمنصبه"، وسينتظر لابورتا، رئيس النادي الكتالوني نتيجة الجمعية العمومية للاتحاد.

وكانت تقارير صحفية قد كشفت أن روبياليس، لا يريد تقديم استقالته لكن موقفه ضعيف بسبب اللقطات التي انتشرت له في منطقة الجزاء بملعب سيدني وعلى منصة التتويج.