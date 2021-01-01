برشلونة يتحدى رغبة مانشستر يونايتد ويحلم بضم راشفورد

أنباء سارة لجماهير الشياطين الحمر

أشارت صحيفة ميرور البريطانية إلى أن برشلونة ينظر للدولي الإنجليزي ماركوس راشفورد مهاجم مانشستر يونايتد على أنه الصفقة الحلم في الصيف.

ويستعد ماركوس راشفورد لربط مستقبله لفترة أطول مع النادي الإنجليزي، بالتوقيع على عقد كبير مع اقتراب نهاية الموسم الحالي وتزايد عدد المهتمين بخدماته.

راشفورد في الموسم الماضي قدم أفضل مستوياته على الإطلاق في مسيرته على الرغم من تراجعه نسبيًا في الوقت الحالي، ولكنه ينافس مع الشياطين الحمر على اللقب.

اللاعب البالغ من العمر 23 سنة، مرتبط بعقد مع يونايتد حتى عام 2023، مع خيار التمديد لمدة عام إضافي، ورغم أن الشياطين الحمر غير مستعدين للتفريط في خدماته، برشلونة لم يفقد الأمل.

صحيفة "ميرور" البريطانية، أكدت أن إدارة الشياطين الحمر، تريد الحفاظ على خدمات اللاعب بصفقة طويلة الأجل قبل يورو 2021 الصيف المقبل، ورغم ذلك برشلونة ما زال يبدي اهتمامه.

ويأتي ذلك بعدما جذب راشفورد أنظار العديد من عمالقة أوروبا الفترة الأخيرة، مثل باريس سان جيرمان وريال مدريد وبرشلونة ويوفنتوس أحدث المنضمين لقائمة المهتمين به.

الراتب الحالي لراشفورد يصل إلى 200 ألف جنيه استرليني أسبوعيًا، ومن المتوقع زيادته بشكل ملحوظ بعد التجديد، خاصة مع اهتمام برشلونة ويوفنتوس بخدماته.

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جدير بالذكر أن راشفورد سجل أكثر من 80 هدفًا هدفًا في 240 مباراة مع مانشستر يونايتد منذ تصعيده للفريق الأول مع النادي الإنجليزي منتصف موسم 2016.