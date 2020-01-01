برشلونة يتجه نحو مواطن سواريز لسد النقص في الهجوم

البلوجرانا يبحث عن مهاجم

أشارت أنباء قادمة من كتالونيا إلى تفكير برشلونة في التعاقد مع الأوروجوياني الدولي كريستيان ستيواني، مهاجم جيرونا، من أجل تعزيز الخط الأمامي بعد رحيل لويس سواريز.

سواريز أتم انتقاله رسمياً إلى صفوف أتلتيكو مدريد في الساعات الماضية بعد شد وجذب مع إدارة النادي، وقام برشلونة بتوديعه رسمياً في حفل صباح اليوم.

وقالت "موندو" إن برشلونة يضع ستيواني ضمن الحلول المطروحة لتعزيز الهجوم حال فشله في ضم الأسماء الأخرى المرشحة في الفترة الماضية.

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ويأتي الهولندي ممفيس ديباي، مهاجم ليون، على رأس القائمة التي يطلبها رونالد كومان لتعزيز صفوف فريقه، ولكن مشاكل البلوجرانا المادية تعطل الصفقة.

ويواجه برشلونة صعوبات مادية بسبب قواعد الرابطة الإسبانية التي تنص على وجود حدود في صرف الأموال لتفادي أي خسارة إضافية بعد جائحة كورونا.

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وبحسب القانون، لا يحق لبرشلونة إلا صرف 25 بالمائة من قيمة صفقة انتقال نيلسون سيميدو إلى وولفرهامبتون، أي قرابة سبعة ونصف مليون يورو.

وكشفت الصحيفة أن ستيواني كان قريباً من برشلونة قبل انضمام مارتين بريثوايت من ليجانيس منتصف الموسم الماضي، ولكن تم تفضيل الدنماركي عليه.

وتكمن المشكلة في سن الأوروجوياني المتقدمة، 34 عاماً أكتوبر القادم، رغم سجله التهديفي المميز في الليجا، إذ سجل 82 هدفاً في 230 مباراة.

ويستهل برشلونة مشواره في الليجا عندما يقابل فياريال مطلع الأسبوع القادم بعد أن غاب عن الجولتين الماضيتين بسبب مشاركته الأوروبية الفائتة.