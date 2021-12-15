برشلونة يتجه لحل مشاكله الهجومية عن طريق آرسنال

يبحث نادي برشلونة الإسباني، في كل الخيارات المتاحة أمامه، من أجل تدعيم خط هجومه خلال فترة الانتقالات الشتوية القادمة.

الشكوك محيطة بمصير سيرخيو أجويرو، وسط أنباء قوية حول إمكانية اعتزاله لكرة القدم بشكل نهائي بسبب مشاكل في القلب.

وهو ما دفع برشلونة للاتجاه إلى سوق الانتقالات، لتدعيم صفوفه بمهاجم جديد لحل الأزمة التهديفية التي يعاني منها الفريق.

ويظهر اسم المهاجم الجابوني بيير أوباميانج، ضمن أهم المرشحين للانتقال إلى برشلونة في الميركاتو الشتوي.

ويأتي ذلك بسبب الأزمات التي يمر بها اللاعب مع آرسنال، والتي كان آخرها المشكلة التأديبية بسبب كسر ضوابط التباعد الاجتماعي.

صحيفة "The Independent" البريطانية، أكدت أن اللاعب خسر شارة قيادة آرسنال وفقًا لرغبة المدرب ميكيل أرتيتا.

وهو ما قد يغضب الجابوني ويجعله يفكر في الرحيل عن آرسنال في يناير، بوجود اهتمام قوي من برشلونة.

ويمثل راتب اللاعب العائق الأهم في الصفقة، حيث من غير المتوقع أن يوفر له النادي الكتالوني راتبه الحالي الذي يصل إلى 350 ألف جنيه استرليني أسبوعيًا.

ويضاف إلى ذلك قيمة أوباميانج التي يجب على برشلونة دفعها لإقناع آرسنال بالتخلي عن خدماته، حيث ظهر إمكانية مبادلته بعثمان ديمبيلي لكنها تبدو شبه مستحيلة.

يذكر أن صاحب الـ32 ظهر في 15 مباراة مع آرسنال هذا الموسم، وسجل 7 أهداف وصنع هدفين بكل البطولات.

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