برشلونة يتجنب أخطاء الماضي .. بند يسمح بإمكانية فسخ عقد ليفاندوفسكي

الكشف عن راتب ليفاندوفسكي مع برشلونة، وشرط غير متوقع في عقده يسمح للنادي بفسخه في حالة خاصة.

تم الكشف عن مستجدات مثيرة للاهتمام في العقد الذي وقعه البولندي روبرت ليفاندوفسكي مع نادي برشلونة الإسباني.

وبعيدًا عن قيمة انتقال ليفاندوفسكي إلى برشلونة، والتي وصلت إلى 50 مليون يورو باحتساب المتغيرات، فإن اللاعب وقع عقدًا لمدة أربع سنوات مع النادي الكتالوني، لكن برشلونة يملك الحق في إنهاء العقد بعد نهاية موسم 2024-25.

ما هو البند الذي وضعه برشلونة في عقد ليفاندوفسكي؟

برنامج "Qui Te Jugues" التابع لشبكة "كادينا سير" الإسبانية كشف أن برشلونة يمكن أن ينهي عقد ليفاندوفسكي من جانب واحد في موسم 2024-25، بفضل بند بشأن عدد المباريات التي يخوضها مع الفريق.

وحسب البرنامج الإذاعي، فإن برشلونة يحق له فسخ عقد ليفاندوفسكي بداية الموسم الثالث لعقده مع النادي، إذا شارك البولندي الدولي في أقل من 55% من المباريات الرسمية للنادي في ذلك الموسم.

في تلك الحالة، فإن برشلونة سيكون لديه خيار فسخ عقد ليفاندوفسكي من جانب واحد، وتجنب دفع راتبه الباهظ في الموسم الرابع مع النادي.

ما هو راتب ليفاندوفسكي مع برشلونة؟

البرنامج الإذاعي الإسباني كشف عن تفاصيل عقد ليفاندوفسكي مع برشلونة، حيث أكد أن اللاعب سيحصل على راتب صافي قدره عشرة ملايين يورو في موسم 2022-23.

أما في موسم 2023-24، فإن راتب البولندي الصافي سيرتفع إلى 13 مليون يورو، وفي موسم 2024-25 سيصل الراتب إلى 16 مليون يورو، على أن يتراجع راتب ليفاندوفسكي إلى 13 مليون يورو في موسم 2025-26.

بمعنى آخر، فإنه في حالة استمرار ليفاندوفسكي مع برشلونة حتى نهاية عقده، فإن اللاعب سيحصل على 52 مليون يورو خالية من الضرائب، وهو ما سيصل إلى 104 ملايين يورو إجمالية من خزينة نادي برشلونة.

ما هي المكافآت في عقد ليفاندوفسكي مع برشلونة؟

كما ينص عقد ليفاندوفسكي مع برشلونة على العديد من المكافآت في حالة الحصول على الألقاب.

وحسب شبكة "كادينا سير" تتراوح هذه المكافآت من إجمالي 600 ألف يورو في حالة الفوز بالدوري الإسباني، إلى مليوني يورو في حالة تحقيق الثلاثية.

فيما لا يوجد بند ينص على مكافأة خاصة في حالة الفوز بلقب كأس ملك إسبانيا، دون تحقيق لقب الدوري أو دوري أبطال أوروبا.