برشلونة يبلغ ألفيش بالقرار النهائي بشأن مستقبله في "كامب نو"

الظهير البرازيلي تعرف بالفعل على مصيره ومستقبله مع برشلونة.

أبلغ نادي برشلونة الإسباني لاعبه البرازيلي داني ألفيش بأنه لن يعرض عليه تجديد عقده الذي ينتهي يوم 30 يونيو 2022.

"جول GOAL" يمكنه تأكيد المعلومات الواردة من صحيفة "سبورت" الإسبانية، والتي كشفت أن وصول سيزار أثبيليكويتا من تشيلسي الإنجليزي أصبح أمرًا مفروغًا منه، وبالتالي لم تعد خدمات ألفيش مطلوبة.

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وبذلك، فإن الفترة الثانية للظهير البرازيلي في ملعب "كامب نو" تنتهي ببعض الأرقام الإيجابية، حيث لعب 17 مباراة منذ عاد إلى برشلونة في فترة الانتقالات الشتوية الماضية، وتمكن من تسجيل هدف.

ليلعب ألفيش بذلك 408 مباراة مع برشلونة، سجل خلالها 22 هدفًا، وتمكن من تحقق 22 لقبًا جميعها في الفترة الأولى التي امتدت من 2008 إلى 2016.

ما هو مستقبل ألفيش؟

الهدف الرئيسي بالنسبة إلى داني ألفيش حاليًا يتمثل في الوصول إلى كأس العالم 2022 بحالة بدنية رائعة.

ويقضي ألفيش الآن عطلته بعد أن لعب مباراتين مع منتخب البرازيل أمام كوريا الجنوبية واليابان وديًا.

وكان ألفيش ينتظر مكالمة من برشلونة لتحديد مصيره، ليتلقى البرازيلي المخضرم ردًا سلبيًا من النادي الكتالوني.

"جول GOAL" أكد في مايو الماضي أن ألفيش أبلغ برشلونة عن نيته في تمديد عقده ومواصلة اللعب في "كامب نو" حتى كأس العالم.

وسيكون على ألفيش الآن التفكير في نادٍ جديد يقبل التعاقد معه، خاصة وأنه يريد اللعب في أحد الدوريات الأوروبية الكبرى.

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