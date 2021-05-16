برشلونة يبدأ المفاوضات مع تشافي .. واجتماع جديد مع لابورتا!

نادي برشلونة يبدأ المفاوضات مع تشافي هيرنانديز لتولي قيادة الفريق خلفًا لرونالد كومان!

كشفت تقارير صحفية إسبانية اليوم أن نادي برشلونة قد قرر أن يبدأ المفاوضات مع تشافي هيرنانديز المدير الفني للسد القطري من أجل تولي قيادة الفريق.

جاء هذا بحسب ما ذكرت صحيفة "ARA"، والتي أكدت أن المفاوضات بدأت بسرية تامة من أجل احترام شخصية رونالد كومان المدير الفني الحالي للفريق.

كيف تسربت الأخبار؟

وأوضحت الصحيفة أن الأنباء وصلت لغرف ملابس برشلونة عن طريق الإدارة بالرغم من ذلك، بسبب رغبة اللاعبين في معرفة مصير القيادة الفنية في الموسم المقبل قبل الرحيل لمنتخبات بلادهم.

ويتحرك نجوم برشلونة في الصيف للمشاركة في بطولة كأس الأمم الأوروبية وكوبا أمريكا بالإضافة للمشاركة في أولمبياد طوكيو.

كيف تسير المفاوضات مع تشافي؟

بحسب ما أوضحت الصحيفة فهناك عدة محاور للمفاوضات، أول تلك المحاور بين تشافي نفسه وجوان لابورتا رئيس النادي الكتالوني الجديد.

وذكرت الصحيفة أن الثنائي سيلتقيان خلال عدة أيام للحديث حول مشروع تشافي في برشلونة، وعن طريقة عمله وعدة أمور أخرى.

محور آخر في المفاوضات يجري حاليًا بين تشافي وماتيو اليماني من أجل الحديث عن الصفقات المنتظرة والدعم الذي سيحصل عليه الفريق في الموسم الجديد.

نفي برشلونة وتشافي

بعد ظهور تلك التقارير بساعات نفى النادي وجود أي مفاوضات كذلك خرجت تقارير أخرى من أشخاص مقربين من تشافي تنفي التواصل مع برشلونة بشأن تدريب الفريق في الموسم الجديد.

جدير بالذكر أن تشافي كان قد مدد عقده مع السد القطري لمدة عامين لتوه، وأكد على رغبته في الاستمرار مع الفريق علنًا.

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