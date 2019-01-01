الانتقالات

برشلونة يؤكد اقتراب مالكوم من التوقيع لزينيت

آخر تحديث
التعليقات()
(C)Getty Images
تغيب عن مران الفريق اليوم الخميس
بقلم    علي سمير      تابعوه على تويتر

تغيب الجناح البرازيلي مالكوم، عن تدريبات برشلونة اليوم الخميس، من أجل إتمام انتقاله لصفوف نادي زينيت الروسي.

العديد من التقارير الصحفية، أكدت اقتراب مالكوم من التوقيع لزينيت، بعد خروجه تماماً من حسابات المدرب إرنستو فالفيردي.

الموقع الرسمي لبرشلونة، أكد انتظام الفريق بالتدريب بساحة تيتو فيلانوفا، مع منح مالكوم الإذن بالغياب لحسم مستقبله.

ومن المقرر أن تصل قيمة انتقال البرازيلي للفريق الروسي إلى 40 مليون يورو، بعد موسم واحد من انضمامه للبلوجرانا.

اختيارات المحررين

مورينيو يوجه نصيحة دفاعية إلى لامبارد

ديبالا يرفض مانشستر بسبب إنتر

وكان مالكوم قد ارتبط كثيراً هذا الصيف بالانتقال لأرسنال، إنتر، نابولي وتوتنهام، قبل أن ينتهي به الحال في زينيت.

يذكر أن صاحب الـ22 عاماً ظهر في 24 مباراة مع برشلونة الموسم الماضي، نجح خلالهم في تسجيل 4 أهداف وصناعة هدفين.

 

إغلاق