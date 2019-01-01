برشلونة يؤكد إصابة ميسي مع الأرجنتين وعودته للفريق

لم يتم تحديد فترة غياب ميسي حتى الآن

أصدر نادي برشلونة بيانًا رسميًا يؤكد إصابة ليونيل ميسي، هداف البلوجرانا التاريخي، في مباراة الأرجنتين وفنزويلا الودية..

وشارك ميسي في التسعين دقيقة كاملة من مباراة الأرجنتين الودية أمام فنزويلا مساء الجمعة، والتي انتهت بالخسارة بنتيجة ثلاثة أهداف مقابل واحد.

وذكر النادي الكتالوني في بيان رسمي أنّ ميسي سوف يعود إلى برشلونة بعد مواجهة فنزويلا وسوف يخضع لفحوصات طبية للوقوف على حالته الصحية.

❗ #Messi will not play in 's next friendly, against on Tuesdayhttps://t.co/6qYfhvijiq — FC (@FCBarcelona) ٢٢ مارس ٢٠١٩

ورفض البيان تحديد فترة الغياب اللاعب خاصة وأنّ البرغوث لم يعد إلى النادي الكتالوني بعد كما أنّ الاتحاد ذاته لم يكتب تفاصيل الإصابة.

ونشر الاتحاد بيانًا ذكر فيه استبعاد ميسي بسبب آلام في الحوض، وعدم خوضه لقاء المغرب الثلاثاء المقبل.

🌟عندما تعود من الاعتزال الدولي وتخسر بثلاثة أهداف في أول مباراة 🤦‍♂️ pic.twitter.com/ey4bqHTLOt — جول العربي - Goal (@GoalAR) March 22, 2019

وتعد مباراة فنزويلا هي الأولى لميسي بقميص الأرجنتين منذ نهائيات كأس العالم روسيا 2018 ووداع الفريق من الدور الثاني أمام فرنسا.

وتلعب الأرجنتين ودياً أمام المغرب الثلاثاء المقبل في مباراة ستقام في الأراضي الأفريقية لأسود الأطلس.