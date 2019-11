تلقى نادي برشلونة ضربة جديدة هذا الموسم مع الإصابات، خلال مباراة الفريق أمام سلافيا براج التشيكي بدوري أبطال أوروبا.

جوردي ألبا غادر ملعب كامب نو بعد نهاية الشوط الأول، لينزل بدلاً منه زميله الإسباني سيرجي روبرتو.

خروج ألبا جاء لمعاناته من مشكلة في أوتار الركبة وفقاً لما أكده الحساب الرسمي لبرشلونة على "تويتر".

❗LATEST NEWS❗️@JordiAlba has left hamstring discomfort. He'll undergo further testing to determine the cause of the discomfort.



*Alba was replaced at halftime by @SergiRoberto10. pic.twitter.com/t7q7ArWCBt