برشلونة وريال مدريد يضغطان على إيريكسين لرفض التمديد لتوتنهام

هل يرحل إيريكسين عن توتنهام ويرفض تمديد عقده؟ ما دور ريال مدريد وبرشلونة؟

يماطل كريستيان إيريكسين، لاعب توتنهام، في التمديد مع السبيريز بعد تدخل ريال مدريد وبرشلونة في مفاوضات للتعاقد مع اللاعب.

إيريكسين لديه عقد ينتهي في 2020 ولم يوافق على التمديد، كما أنّ ماوريسيو بوتشيتينو، مدرب السبيريز، أكد أنّه لا يشعر بالقلق.

وقالت صحيفة "ستاندر إيفينيج" البريطانية إنّ الدنماركي لم يوافق حتى الآن على التجديد مع توتنهام ويخطط للرحيل بنهاية الموسم الحالي.

وأوضحت أنّ اللاعب يحصل على راتب 75 ألف إسترليني في الأسبوع ويرغب توتنهام في التمديد له دون أي زيادة وهو ما يرفضه نجم الدنمارك.

استعدوا للضحك قليلًا! 😂@midoahm يحكي عن موقف مضحك جمعه بإبراهيموفيتش.. أعطاه سيارته واستردها منه في خدعة طريفة تسببت في إحراج زلاتان أمام صديقته.. من يمزح مع إبرا بهذه الطريقة عليه تحمّل ردة فعله 🤣 pic.twitter.com/lqm6t7gNtW — جول العربي - Goal (@GoalAR) January 3, 2019

برشلونة وريال مدريد يعرضان على اللاعب الانضمام في الصيف مقابل راتب يتجاوز ضعف المقدم من جانب السبيرز.

ويدرس اللاعب إمكانية الرحيل حال لم يحصل على الراتب المطلوب.

بوتشيتينو قد يغادر قلعة "وايت هارت لين" في الصيف المقبل في ظل اهتمام مانشستر يونايتد بالتعاقد معه مما قد يؤدي لرحيل إيريكسين.