برشلونة وريال مدريد ويونايتد على القمة .. أربعة تصنيفات للأرباح في دوري السوبر الأوروبي!

تعرف على تصنيف الأرباح في دوري السوبر الأوروبي، حيث تم تقسيم الفرق لأربعة مستويات.

كشفت تقارير صحفية إسبانية اليوم عن المزيد من التفاصيل حول الجوائز المالية الخاصة بالفرق المشاركة في بطولة دوري السوبر الأوروبي.

جاء هذا بحسب ما ذكرت صحيفة "موندو ديبورتيفو"، والتي أكدت أن الأرباح تم تقسيمها لأربعة مستويات بين كل الفرق المشاركة، التي أعلنت تواجدها وتلك التي لم تنضم بعد.

وأوضحت الصحيفة أن المستوى الأولى من الأرباح المالية في البطولة سيتكون من ثلاثة فرق، هي ريال مدريد وبرشلونة ومانشستر يونايتد.

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ولم توضح الصحيفة على أي أساس تم اختيار الثلاثة فرق المذكورة، لكن على الأغلب فالأمر متعلق بالجماهيرية والانتشار في أوروبا والعالم.

وسيحصل كل فريق من الثلاثة على مبلغ 350 مليون يورو بشكل موسمي لمجرد المشاركة في البطولة، بعيدًا عن الأرباح الإضافية الخاصة بمشوار كل فريق فيها.

أما فرق المستوى الثاني والتي لم يتم الكشف عنها بعد فستحصل على 225 مليون يورو نظير المشاركة في البطولة، دون حسبان الأرباح الخاصة بالنتائج.

وتحصل فرق المستوى الثالث على مبلغ 112,5 مليون يورو بينما ينخفض ذلك المبلغ لـ 100 مليون يورو لفرق المستوى الرابع.

جدير بالذكر أن إجمالي الأموال التي سيتم توزيعها على الفرق المشاركة ستصل لحوالي ثلاثة ونصف مليار يورو في الموسم الأول فقط.