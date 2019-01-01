ميلان وساسوولو يقتربان من ضم مواهب برشلونة

مواهب شابة مرشحة للدوري الإيطالي

أفادت تقارير إعلامية إيطالية أن ميلان وساسوولو كثفا من المفاوضات مع برشلونة من أجل التعاقد مع عدد من مواهبه الشابة في انتقالات يناير.

وقدم عدد من شباب البلوجرانا مثل كارلس بيريز وأنسو فاتي عرضاً مميزاً في الانتصار الثلاثاء على إنتر بنتيجة 1-2 لحساب دوري الأبطال.

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وذكرت "لاجازيتا" أن المدير التقني لميلان باولو مالديني على اتصال دائم مع المدير الرياضي لبرشلونة إيريك أبيدال لإنهاء صفقة ضم الفرنسي جون كلير توديبو.

وأوضحت الصحيفة أن رغم وجود شرط جزائي بقيمة 150 مليون يورو بعقد اللاعب، ولكنه قد ينتقل لميلان معاراً مع إلزامية الشراء مقابل عشرة ملايين.

"سبورت" الإسبانية أكدت الصفقة أيضاً، وذكرت أن برشلونة سيضع بنداً بأحقية الشراء، ولكن أفادت أن باير ليفركوزن هو الآخر مهتم بالمدافع الشاب.

وفي نفس السياق، كشف "جيانلوكا دي مارزيو"، مسؤول أخبار الانتقالات في "سكاي" عن لقاء بين مسؤولي برشلونة وساسوولو في ميلانو الثلاثاء.

وأشار التقرير لقوة العلاقات بين الناديين على إثر صفقتي مارلون وكيفين برينس بواتينج، وأن اللقاء قد يكون للتفاوض على نقل الثنائي ريكي بويج وكارلوس ألينا في يناير لساسوولو على سبيل الإعارة.

وكان برشلونة قد ضم بواتينج معاراً من ساسوولو منتصف الموسم الماضي، بينما ضم النادي الإيطالي المدافع البرازيلي الشاب مارلون من البلوجرانا.