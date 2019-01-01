ميسي يدافع عن فالفيردي وينتظر قدوم بويول

تعرف على رأي ميسي في فالفيردي وبويول

مصعب صلاح | فيس بوك | تويتر

دافع ليونيل ميسي، هداف برشلونة التاريخي، عن المدرب إيرنستو فالفيردي كما تمنى قدوم كارليوس بويول للعمل في منصب المدير الرياضي.

كارليوس بويول مرشح للعمل في منصب المدير الرياضي خلفًا لبيب سيجورا.

وقال ميسي في حوار مع صحيفة "سبورت" الإسبانية: "ما حدث في مباراة ليفربول هو خطأ الفريق في المقام الأول ولا علاقة له بالطاقم التدريبي. أعتقد أننا قدمنا موسمًا جيدًا وتصدرنا الدوري ووصلنا لنهائي الكأس والهزيمة في أنفيلد مسؤولية اللاعبين".

وتابع: "علمت أنّ بويول مرشح لتولي منصب المدير الرياضي، لم أتحدث معه ولا أعرف قراره لكنه مناسب تمامًا للمنصب وهو من أساطير النادي وأتمنى رؤيته".

ميسي رفض الحديث عن البند الذي يسمح له بفسخ عقده مع برشلونة مؤكدًا أنّه لا يحق له الحديث عن التعاقد وأنّ الأمور القانونية تخص والده ولكنّه لا يرغب في الرحيل أبدًا عن برشلونة.

وعلّق على وفاة ابنه لويس إنريكي بقوله: "لقد كان أمرًا سيئًا للغاية ولم نكن نتوقع الخبر كما أننا لم نعلم الكثير عن العلاج. لقد عشنا أيامًا معه كما أنني امتلك أطفالًا وأتفهم شعوره. تعازي الخاصة له".

واختتم: "لا أهتم كثيرًا بما يتعلق بالناحية الإدارية والتنظيمية في برشلونة ولكني أحب الاستقرار ولا أحبز المزيد من التغييرات".

جدير بالذكر أنّ ميسي تحدث عن عشائه مع كريستيانو رونالدو ورأيه في عودة نيمار وموقفه من أنطوان جريزمان وعثمان ديمبيلي.