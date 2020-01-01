ميسي يحطم رقم تشافي للأكثر صناعة في موسم واحد

نهاية سعيدة من الناحية الفردية للنجم الأرجنتيني

واصل المهاجم الأرجنتيني ليونيل ميسي، تحطيمه للأرقام القياسية في الدوري الإسباني مع برشلونة، بعد قياده فريقه لإسقاط ديبورتيفو ألافيس بالجولة الأخيرة من البطولة.

ميسي نجح في تسجيل هدفين، وصنع الهدف الأول للضيوف، والذي أحرزه زميله الشاب أنسو فاتي، في المواجهة التي انتهت بفوز برشلونة بخماسية دون رد.

ويرتفع رصيد ميسي من الأهداف المصنوعة هذا الموسم إلى الرقم 21، ليتخطى ما قام به زميله السابق تشافي هيرنانديز في موسم 2008/2009.

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ويأتي ذلك بعدما عادل ميسي هذا الرقم الأسبوع الماضي، عندما قاد برشلونة للفوز على بلد الوليد بهدف دون رد، ليصبح اللاعب الأكثر صناعة للأهداف في موسم واحد بتاريخ الليجا.

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وعلى جانب آخر اقترب الأرجنتيني من حسم لقب هداف الليجا، بعدما أحرز 25 هدفاً بالبطولة مقابل 21 لكريم بنزيما مهاجم ريال مدريد الذي يلعب الليلة ضد ليجانيس بالجولة الأخيرة.

يذكر أن برشلونة خسر بطولة الدوري لصالح ريال مدريد الأسبوع الماضي، حيث يحتل الفريق المركز الثاني بـ82 نقطة، بفارق 6 نقاط عن منافسه التقليدي.