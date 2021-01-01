ميسي يتمسك بالأمل في المشاركة بنهائي السوبر

كومان لا يريد المجازفة

يتمسك المهاجم الأرجنتيني ليونيل ميسي لاعب برشلونة بالأمل، من أجل المشاركة مع الفريق في نهائي كأس السوبر الإسباني.

ميسي غاب عن فوز برشلونة في مواجهة نصف النهائي بركلات الترجيح أمام ريال سوسييداد، أمس، الأربعاء، بسبب معاناته من إصابة طفيفة في العضلة ذات الرأسين.

صحيفة "as" الإسبانية، أكدت أن المشكلة التي يعاني منها ميسي حاليًا تستغرق حوالي عشرة أيام للتعافي منها بشكل كامل.

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وهو ما يشير إلى غياب اللاعب المخضرم عن النهائي المقرر له يوم الأحد القادم، مع الفائز من ريال مدريد وأتلتيك بيلباو.

ومع ذلك قرر ميسي عدم اليأس من أجل المشاركة في المباراة، طمحًا في الظهور كأساسي لمساعدة برشلونة على الفوز باللقب.

ويخطط صاحب الـ33 سنة للدخول بقائمة الفريق غدًا، الجمعة، والسفر مع البعثة إلى إشبيلية قبل إجراء الاختبار الأخير لتقييم حالته البدنية.

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وعلى الجانب الآخر هناك حالة من عدم التفاؤل في برشلونة، لأن الإصابة لها معدل انتكاس مرتفع، وهو ما يمثل مجازفة كبيرة قد لا يقوم بها المدرب رونالد كومان لعدم خسارة اللاعب لفترة طويلة.

يذكر أن ميسي نجح في تسجيل 14 هدفًا وقام بصناعة 6 أهداف في 21 مباراة مع برشلونة بكل البطولات حتى الآن.