فالفيردي: سنحاول التعلم من أخطاء الماضي أمام نابولي

المدرب الإسباني تحدث عن تقييمه للنصف الأول من الموسم

اعترف إرنستو فالفيردي مدرب برشلونة، بالبداية السيئة للنادي الإسباني على المستوى المحلي والأوروبي منذ بداية الموسم الحالي، متعهداً بتحسين الصورة مع بداية العام الجديد.

برشلونة أنهى عام 2019 على صدارة الدوري بفارق نقطتين عن أقرب منافسيه ريال مدريد، كما تأهل لدور الـ16 من دوري أبطال أوروبا للعب أمام نابولي.

وقال فالفيردي عن رأيه في النصف الأول من الموسم:"كنا نتحسن مع مرور الجولات، لأننا لم نبدأ الدوري بصورة جيدة خاصة بعد الخسارة في أول جولة من أتلتيك بلباو".

وأضاف:" الآن نحن في صدارة الترتيب وينتظرنا الكثير في الدوري ودوري الأبطال، لكن قمنا بتقديم مستوى جيد مقارنة بالأهداف التي وضعناها لأنفسنا ببداية الموسم".

وتابع:"تحقيق الأهداف ربما قد يبدو بالأمر السهل ولكنه ليس كذلك وبالتحديد تأهلنا لمرحلة خروج المغلوب في الأبطال".

وأما عن اللعب أمام نابولي:"البطولة كبيرة ولا يمكن الاستهانة عموماً بها، نحن جاهزين ولدينا أفضلية لعب مباراة الإياب على ملعبنا".

ميسي ٢٠٢٠ - أرقام يطمح ليونيل لكسرها في العام الجديد

باريس سان جيرمان يحاول حماية مبابي من ريال مدريد

واستكمل:"دوري الأبطال ليس مثل الدوري، لو لعبت 10 أو 5 دقائق سيئة وارتكبت بعض الأخطاء ستودع المنافسة، لذلك يجب علينا التحسن والتعلم من أخطاء الماضي لتقديم الأفضل".

يذكر أن برشلونة خرج من الدور قبل النهائي من دوري أبطال أوروبا الموسم الماضي، حيث فاز على ملعبه 3/0 على نظيره الإنجليزي ليفربول، لكنه تلقى هزيمة صادمة برباعية نظيفة في ملعب أنفيلد.