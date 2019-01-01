فالفيردي: القلق تسبب في خروج إنتر من الأبطال

مدرب برشلونة يتعاطف مع الفريق الإيطالي

يعتقد إرنستو فالفيردي مدرب برشلونة، أن إنتر كان يستحق التأهل لدور الـ16 من دوري أبطال أوروبا، لكن القلق كان السبب الرئيسي في خروج الفريق من دور المجموعات.

إنتر توجه رسمياً للدوري الأوروبي، عقب الخسارة على أرضه من برشلونة 2/1 مساء الثلاثاء، في إطار الجولة السادسة والأخيرة من المرحلة الأولى للبطولة.

كارليس بيريز نجح في تسجيل الهدف الأول لبرشلونة بالدقيقة 23، قبل أن يسجل روميلو لوكاكو التعادل بالدقيقة 44، ولكن أنسو فاتي قتل المباراة لصالح الضيوف بالدقيقة 87.

فالفيردي قال بعد الفوز:"يمكنك النظر لسير المباراة ولا تتوقع أبداً ما حدث بعدها، إنتر ضغط علينا بشكل جيد من البداية وحاول منعنا من التقدم".

وأضاف:"أعتقد أن تأخر التسجيل دفعهم للشعور بالقلق كما أن الحكم ألغى لهم 3 أهداف بسبب التسلل وهذا ما نال منهم في النهاية".

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وتابع:"إنتر بدون أي شك فريق جيد بما فيه الكفاية للتواجد بدور الـ16، لعبوا بشكل رائع ضدنا على كامب نو، ولكن القلق في الشوط الثاني تسببت في هزيمتهم".

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يذكر أن برشلونة احتل صدارة المجموعة السادسة بـ14 نقطة، مقابل 10 لبوروسيا دورتموند، بينما يتوجه إنتر للدوري الأوروبي في المركز الثالث بـ7 نقاط.