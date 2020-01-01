ميسي : احتجنا للفوز على بيرو وسأستمر في القتال مع الأرجنتين

نجم برشلونة نجح في معادلة رقم كافو للمشاركات الدولية

أعرب النجم الأرجنتيني ليونيل ميسي، عن سعادته الشديدة بفوز فريقه على بيرو في تصفيات أمريكا الجنوبية المؤهلة لكأس العالم 2022.

الأرجنتين تفوقت على بيرو بهدفين دون رد، صباح اليوم، الأربعاء، حيث جاءت الثنائية عن طريق نيكولاس جونزاليس ولاوتارو مارتينيز.

الفوز جعل منتخب التانجو يستكمل سلسلة اللاهزيمة مع المدرب ليونيل سكالوني، والتي وصلت إلى 11 مباراة على التوالي.

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وفي هذا السياق قال ميسي عبر الحساب الرسمي للأرجنتين على "تويتر":"سعيد جدًا بهذا الانتصار الذي احتجناه كثيرًا بعد المباراة الماضية".

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وأضاف:"بداية المباراة كانت جيدة بالنسبة لنا، نجحنا في التسجيل بشكل مبكر وخلقنا العديد من الفرص، وحافظنا على هذا الأداء المميز في الشوط الثاني".

وتابع:"علينا الاستمرار في اللعب بنفس الطريقة، وبالتدريج ستتحسن هذه المجموعة من اللاعبين وسنصبح أقوى بكثير".

ميسي ظهر للمرة رقم 142 مباراة مع الأرجنتين ضد بيرو، ليعادل رقم النجم البرازيلي السابق كافو كخامس أكثر اللاعبين مشاركة في المباريات الدولية بأمريكا الجنوبية.

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وقال نجم برشلونة عن هذه المناسبة:"أبذل ما بوسعي للفريق وأشعر أنني مؤهل للقتال من أجل هذا القميص، وأنا الآن في حالة جيدة لإضافة المزيد من المباريات لرصيدي".

يذكر أن فوز الأرجنتين جعلها تحتل المركز الثاني في تصفيات أمريكا الجنوبية لكأس العالم بـ10 نقاط، بفارق نقطتين فقط عن المنتخب البرازيلي صاحب المركز الأول.