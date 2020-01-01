برشلونة: مواجهة مانشستر سيتي مثال لنا وريال مدريد لا يمر بأفضل أوقاته

إدير سارابيا المدرب المساعد لكيكي سيتين يؤكد على صعوبة مواجهة ريال مدريد وعلى دراستهم لمواجهتهم ضد مانشستر سيتي.

كشف إدير سارابيا المدرب المساعد لكيكي سيتين المدير الفني لبرشلونة عن دراسة فريقه لمباراة ريال مدريد الأخيرة أمام مانشستر سيتي في دوري أبطال أوروبا.

جاء هذا في تصريحات صحفية أدلى بها سارابيا وأكد خلالها أن عدم مرور ريال مدريد بأفضل أوقاته لا يعني الكثير بالنسبة لفريقه الذي حضر للمواجهة بشكل قوي.

وقال سارابيا: "لقد ركزنا بشكل تام في التحضير لتلك المباراة، لقد حظينا بأسبوع جيد من التدريبات عقب تلك المباراة التي لعبناها في نابولي".

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وأضاف: "أردنا أن نركز على عدة أمور في التحضير للمواجهة، لو حققنا الفوز ستكون تلك خطوة هامة بالنسبة لنا ليست حاسمة لكنها هامة".

وأكمل: "صحيح أن ريال مدريد لا يمر بأفضل حالاتها على مستوى النتائج لكن لا يمكننا أن نثق في ذلك، لقد حضرنا للمباراة على أساس أن مدريد سيلعب بأفضل مستوياته".

وأردف: "لقد اتخذنا مباراتهم أمام مانشستر سيتي كمثال لنا، لكنهم لديهم خيارات بديلة للظهور بشكل رائع بكل تأكيد، علينا أن نلعبها بشجاعة واضحة سواء كانت الكرة معنا أو لا".

جدير بالذكر أن برشلونة يدخل تلك المواجهة في المركز الأول بجدول ترتيب الدوري الإسباني برصيد 55 نقطة بينما يحل ريال مدريد ثانيًا برصيد 53 نقطة.