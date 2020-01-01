برشلونة مهدد بفقدان فاتي حتى نهاية الموسم

أنباء غير سعيدة للمدرب كيكي سيتين

أصبح الفريق الأول بنادي برشلونة الإسباني، مهدداً بفقدان لاعبه الشاب أنسو فاتي لما تبقى من الموسم، في حالة عودة النشاط الكروي من جديد خلال الأسابيع القادمة.

كرة القدم توقفت بشكل كامل في شهر مارس الماضي، بسبب انتشار فيروس كورونا المميت، وتحوله إلى وباء عالمي وصل لمعظم البلدان بمختلف القارات.

صحيفة "سبورت" كشفت عن ورطة ربما يواجهها برشلونة ومدربه كيكي سيتين، بسبب تزامن العودة المحتملة للدوري الإسباني ودوري أبطال أوروبا، مع التصفيات المؤهلة لدوري الدرجة الثانية لفريق برشلونة B.

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الخطة الطبيعية كانت تصعيد فاتي بشكل كامل مع برشلونة حتى نهاية الموسم، واستمراره مع الفريق الأول بعد الفشل في التعاقد مع نيمار، والإصابات المتكررة لعثمان ديمبيلي.

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ومع ذلك ربما يتخلى النادي عن هذه الفكرة، في حالة حاجة الفريق الثاني لخدمات النجم الشاب للمشاركة في دوري الترقية المؤهلة للدرجة الثانية.

ومن المتوقع أن تؤدي العودة القريبة للويس سواريز، ومشاركته في المباريات للمرة الأولى منذ إصابته في الركبة، لتخفيف الضرر الناتج عن غياب فاتي.

يذكر أن صاحب الـ17 سنة، نجح في تسجيل 5 أهداف في 24 مباراة لعبها مع الفريق الأول لبرشلونة بجميع البطولات هذا الموسم.